Corona-Zeit: Kein Geld, aber Recht bekommen

Länger als ein Jahr kämpfte Anwalt Nikolaus Rast für die von ihm 27 vertretenen Zivildiener: „Man hat ausgediente Zivis gebeten, in der Pandemie auszuhelfen. Das ist ja gut. Aber ihnen mehr zu zahlen, als denen, die gerade den Zivildienst ableisten und die per Verordnung verlängert wurden, das geht auch nicht!“ Zumal Letztere „überrascht“ worden waren: „Man weiß ja das Ende des Zivildienstes und plant danach. Da mussten zum Beispiel Jobantritte abgesagt werden!“, so Rast.