7 positive Corona-Fälle in Betreuungseinrichtung

PCR-Tests am 3. Juli

Jene Personen, die in Kontakt zum Umfeld des Kindergartens stehen, sind aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Gibt es Symptome, sollen sie sofort die Gesundheitsberatung unter 1450 anrufen. Weiters wird eine PCR-Testung angeboten. Dazu wird nach Absprache mit Bürgermeisterin Elisabeth Böhm am 3. Juli von 9 bis 17 Uhr, eine PCR-Teststation in der Veranstaltungshalle Neusiedl am See eingerichtet. Die Anmeldung zu den Tests erfolgt vor Ort.