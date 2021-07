Prinz Harry: „Zwei Kinder sind Herausforderung“

Denkmal für Diana wird enthüllt

Bereits letzte Woche war Prinz Harry zurück in seine alte Heimat gereist, um am Donnerstag bei der Enthüllung des Denkmals zu Ehren von Prinzessin Diana teilzunehmen. Die „Prinzessin der Herzen“, die 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben gekommen war, wäre am 1. Juli 60 Jahre alt geworden.