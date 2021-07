McDonald’s in Kärnten bekommen neuen Chef

Sieben McDonald’s-Filialen in Klagenfurt, Völkermarkt, St. Veit und Wolfsberg bekommen einen neuen Chef: Walter Jarz geht in Pension und übergibt sein Imperium an Rudolf Ringhofer. Der gebürtige Lavanttaler Jarz ist eine Institution bei McDonald’s, wo er sein gesamtes Berufsleben verbracht hat. McDonald’s ist mit 20,8 Milliarden Dollar der umsatzstärkste Fast-Food-Konzern der Welt. „Krone“-Redakteur Christian Tragner bat Jarz zum Interview.