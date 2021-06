Landwirt stürzte durch Lichtdurchlass 6,5 Meter ab

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Eferding wollte am 29. Juni 2021 gegen 17:15 Uhr bei einer Gerätehalle eines landwirtschaftlichen Anwesens auf dem Eternitdach wegen des bevorstehenden Starkregens Hagelschäden abdichten.Der Mann begab sich zu diesem Zweck allein auf das Dach der Gerätehalle und ging in Richtung des Bereiches des Hackschnitzellagers. Dort angekommen, trat er in einem unvorsichtigen Augenblick auf einen Lichtdurchlass aus Kunststoff auf dem Welleneternitdach.