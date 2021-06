In „The Last Oricru“ trifft Sci-Fi auf Mittelalter

Prime Matter, das neue Spiele-Label von Koch Media, stellt gemeinsam mit dem Prager Entwicklerstudio GoldKnights das kommende Action-Rollenspiel „The Last Oricru“ näher vor. Im Gameplay-Trailer zeigen die Entwickler, was die Spieler in der unkonventionellen Sci-Fi-Mittelalterwelt von „The Last Oricru“ erwartet und welche Abenteuer sie in Gestalt von Held „Silver“ dort bestehen müssen. Das Action-RPG richtet sich laut Entwickler an Einzel- und an Koop-Spieler, ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht verraten.