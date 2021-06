Hundetraining buchen und Wiener Abgabe sparen

„Oft Falsches antrainiert“

Auch wurden in der Pandemie viele Alltagsroutinen wie das Alleine bleiben oder mit den Öffis fahren nicht geübt. Verschärft wurde die Situation mitunter durch „Erziehungstipps“ aus TV oder Internet, denen die unerfahrenen Neu-Haltern in der Not gefolgt sind. „Immer wieder zeigt sich dann in der Hundeschule, dass Besitzer ihren Vierbeinern in bester Absicht Falsches antrainiert haben. Das auszubessern, braucht oft viel Zeit und Geld“, so Mannsberger.