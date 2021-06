Hinsehen und handeln: Mut zur Zivilcourage

Zivilcourage zeigen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Können wir das so rasch richtig einschätzen?

In einer Gefahrensituation reagiert unser Organismus mit einer enormen Adrenalin- und Noradrenalinausschüttung. Sind blitzschnelle Reaktionen notwendig, die unser Überleben sichern, verarbeitet und bewertet die Großhirnrinde die Situation nicht mehr, und so reagieren wir ohne nachzudenken. Es kann aber auch dazu führen, dass wir wie erstarrt sind. In Situationen, in denen wir Ungerechtes beobachten und die mit unseren eigenen Wertvorstellungen nicht vereinbar sind, passiert etwas Ähnliches. Dennoch sollte man kurz innehalten und die Situation analysieren, wie man am besten helfen kann. Im Alltag braucht es nicht nur in Gefahrensituationen Zivilcourage, sondern auch im Falle von Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule. Hier findet ein längerer Denkprozess statt. Zivilcourage ist auch wichtig bei Rassismus, Belästigung, Ausgrenzungen etc..