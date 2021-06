Airline zahlt unzulässige Gebühr nicht zurück

Ryanair schweigt, EVZ fordert Gebühr retour

Bereits im April hat sich die Ombudsfrau an die in diesem Fall zuständige Ryanair in Irland gewandt. Und wollte von der Fluglinie wissen, wann Herr M. endlich mit der Refundierung seines Geldes rechnen kann. Doch trotz Urgenz haben wir bisher auch nur Schweigen geerntet. Zu helfen versuchen nun unsere Kollegen vom Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ), das zum VKI gehört. „Wir werden die Gebühr zurückfordern. Denn auch Ryanair muss sich an höchstgerichtliche Urteile halten“, so Jurist Reinhold Schranz. Fortsetzung folgt.