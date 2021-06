Feuerball in London - Großbrand unter Kontrolle

Ein riesiger Feuerball ist am Montagnachmittag aus einem Gebäude in der Nähe des Londoner Bahnhofs Elephant and Castle geschossen. Der dunkle Rauch, der über dem Brandort aufstieg, war kilometerweit zu sehen. Die Londoner Feuerwehr ist mit 15 Löschfahrzeugen und rund 100 Feuerwehrleuten im Einsatz. Sechs Menschen wurden laut dem Londoner Ambulanzdienst verletzt. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Die Feuerwehr geht davon aus, dass ein Kabelbrand in einer Autowerkstatt die Ursache war.