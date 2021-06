Mit krone.at Tickets für „Monster Hunter“ gewinnen

Jovovich spielt Captain Natalie Artemis, die Anführerin einer Militärpatrouille, die in der Wüste nach einer verschwundenen Einheit sucht und dabei von einem gigantischen, übernatürlichen Unwetter überrascht wird. Dieser Sand- und Gewittersturm zieht die Soldaten samt ihrer Fahrzeuge in eine andere Dimension. Auch dort landen sie in der Wüste. Von ihren Kameraden finden sie nur noch die verbrannten Überreste. Dafür machen sie Bekanntschaft mit fürchterlichen Kreaturen.