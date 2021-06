Frontalzusammenstoß auf der B94, mehrere Verletzte

Am Montag um 7.30 Uhr lenkte eine 31-jährige St. Veiterin ihren Pkw auf der B94 Ossiacher Bundesstraße von St. Veit kommend in Richtung Feldkirchen. In Liebenfels wollte die 31-jährige nach links in Richtung Hauptplatz abbiegen, wobei sie einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 39-jährigen Frau aus Feldkirchen, übersah. Es kam zu einer frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin das Auto der St. Veiterin nach links gegen die Hausfassade einer Bäckerei geschleudert wurde.