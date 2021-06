Wanderin (52) am Großen Höllkogel abgestürzt

Eine 52-jährige Niederösterreicherin unternahm am Sonntag mit ihrem 69-jährigen Lebensgefährten eine Bergtour auf den Großen Höllkogel in Ebensee am Traunsee. Die Bergsteiger stiegen vom Feuerkogel zum Großen Höllkogel auf. Nach einer kurzen Rast am Gipfel begab sich das Paar in den Abstieg. Dabei stolperte die 52-Jährige gegen 12.35 Uhr in der sogenannten Höllkogelgrube und stürzte etwa zwei bis drei Meter ab. Dabei wurde sie unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde vom Notarzthubschrauber Christophorus 6 aus Salzburg gerettet und ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen.