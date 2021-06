Corona-Denkmal im Herzen von Graz!

Covid-Kunstwerk in der Burggarten-Idylle

„Wolfgang Becksteiners Kunstwerk fügt sich nicht nur optisch wunderbar in den Burggarten ein. Der Standort ist auch deshalb optimal, weil er zur Grazer Burg gehört, wo wesentliche Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung getroffen wurden“, freut sich Christopher Drexler. Der Kulturlandesrat wird am Donnerstag den Antrag - gestützt auch vom Sanctus der Grazer Altstadtkommission ASVK - in die Landesregierungssitzung einbringen.