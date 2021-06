Kätzchen bei brütender Hitze in Mülltonne geworfen

„Ich weiß nicht, was heuer los ist, aber es ist schlimm. Vor Kurzem mussten wir eine Katze versorgen, die in St. Margarethen angeschossen worden war. Dann das arme Kätzchen in der Mülltonne“, berichtet Tierheimleiter Florian Schlagholz. Allein in der Quarantänestation des Tierheimes Wolfsberg befinden sich zur Zeit 16 ausgesetzte Katzen, die meisten krank und unterernährt.