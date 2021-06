11-Jährige bringt in Großbritannien Kind zur Welt

„Pubertät setzt heutzutage früher ein“

Doch wie ist eine so frühe Schwangerschaft möglich? Ärztin Carol Coope zur „Sun“: „Das durchschnittliche Alter, in dem ein Mädchen in die Pubertät kommt, beträgt elf Jahre, obwohl es auch zwischen acht und 14 Jahre sein kann - oder jünger. Das Gewicht beeinflusst viele Hormone.“ Da die Kinder heutzutage „schwerer“ seien, setze auch die Pubertät früher ein. Für so junge Mütter bestehe außerdem ein „höheres Risiko für ein Baby mit niedrigem Geburtsgewicht“. Auch Präeklampsie, vorzeitige Wehen und Infektionen stellten Gefahren dar.