Moped nicht zum Verkehr zugelassen: Unfall

Der 52-Jährige hatte noch dazu ein fremdes Kennzeichen an seinem Leichtmotorrad angebracht. Als er kurz nach 10 Uhr auf dem Draublickweg in Feistritz im Rosental im Kreuzungsbereich gegen den 54-jährigen Villacher krachte, stieß der Motorradfahrer in weiterer Folge noch gegen einen Telefonmast. Der Motorradfahrer aus Villach erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt gebracht. Der Leichtmotorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Das Leichtmotorrad war nicht zum Verkehr zugelassen und mit fremden Kennzeichen bestückt.