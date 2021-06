Lugner ist älter als der Opa seiner neuen Freundin

Richard Lugner (88) ist völlig vernarrt in seine neue Freundin Simone Reiländer (39), die er liebevoll „Bienchen“ nennt. Von Event zu Event schwirrt er mit ihr aus. Am Freitag etwa ging’s zu einer Theaterpremiere in der Nähe von Wien. Auch die Mutter seiner Liebsten und deren Schwester waren mit dabei. Erstere äußerte sich aber wenig begeistert über ihren „Schwiegersohn in spe“, der älter als der Großvater ihrer Tochter ist.