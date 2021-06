Illmitz gründet den Verein „Naturlauben Illmitz“

„Nach 28 Jahren war es ein Begräbnis erster Klasse“, meint Obmann Rudi Strommer. Er selbst war vom ersten Tag an im Tourismusverband mit dabei und kümmerte sich gemeinsam mit seinem Team um 330 Mitgliedsbetriebe. Das soll mit 30. Juni vorbei sein, was man in Illmitz so aber nicht hinnehmen möchte.