Ausgleich! Bucks neutralisieren Hawks-Star Young

Schon in den beiden Serien zuvor gegen die New York Knicks (4:1) und die Philadelphia 76ers (4:3) hatten die Hawks nach dem Break in der ersten Begegnung das zweite Spiel verloren. Daraufhin gewannen sie beide Male das erste Heimspiel. Gegen die Bucks findet dieses in der Nacht auf Montag statt. Um ins Finale einzuziehen, werden vier Siege benötigt.