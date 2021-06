Fuchs verirrte sich auf Walgauautobahn

Eine 22-jährige Pkw-Lenker war gegen 22 Uhr von Feldkirch kommend in Fahrrichtung Innsbruck unterwegs, als vor ihr plötzlich ein Fuchs über die Fahrbahn lief. Die Frau setzte zu einer Vollbremsung an, was den hinter ihr fahrenden Lenker ordentlich in die Bredouille brachte - der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr seiner Vorderfrau auf. Während er unverletzt blieb, wurde die 22-Jährige sicherheitshalber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Nach einer kurzen ambulanten Behandlung konnte sie dieses aber wieder verlassen. Beide Fahrzeuge wurden indes erheblich beschädigt, aufgrund der Aufräumarbeiten musste der Unfallbereich für rund 40 Minuten gesperrt werden. Der Fuchs hat sich übrigens auf sicheres Terrain retten können.