Wieder dreistellig: 176 neue Corona-Fälle

Vergleichsweise etwas höher ist die Zahl der Neuinfektionen am Samstag ausgefallen: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 176 neue Corona-Fälle verzeichnet worden. Vor einer Woche gab es weniger neue Corona-Fälle: Da waren es nämlich 136.