Mehr Grün statt Grau für die Stadt Salzburg

Ausgerechnet dieser Platz wird zurzeit um 2,7 Millionen Euro umgestaltet - Kritiker sprechen von einer neuen Betonwüste. Diese Asphalt-Sünde in Zeiten der Klima-Erwärmung machte die „Krone“ zum Thema. Dabei gäbe es andere, grünere Wege: In der Wiener Mandlgasse wurde im Vorjahr beispielsweise eine Grätzel-Oase installiert. Ein grünender, mobiler Garten, wo vorher nur Asphalt und Beton dominierte. Die Anrainer - und selbst auch die Bienen - nahmen es an.