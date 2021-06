Ausflug in eine wilde „Urlandschaft“

So unheilvoll wie der Name vermuten lässt, ist die Üble Schlucht in Laterns gar nicht. Vielmehr handelt es sich um ein Naturjuwel, das zu den Europaschutzgebieten des Landes zählt. Tosend und mit geballter Wasserkraft hat sich hier die Frutz ihren Weg durch Fels und Stein gebahnt. Je nach Tageszeit zeigt sich das Naturschauspiel dem Betrachter in einem völlig anderen Licht. Wie eine urzeitliche Landschaft wirken die steilen, schroffen Felsen in Kombination mit dem üppigen Pflanzenwuchs und dem dunkelblau bis glasklar dahinfließenden Wasser. Gerade in den tieferen Lagen Vorarlbergs gibt es nur noch wenige solcher ungezähmten Urlandschaften.