Ehren-Oscars für Samuel L. Jackson und Liv Ullmann

Preisträger der Ehren-Oscars stehen fest

Ullmann wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Ingmar Bergman in Filmen wie „Szenen einer Ehe“ und „Von Angesicht zu Angesicht“ bekannt. Jackson spielte in über 100 Filmen mit, darunter „Do the Right Thing“, „Shaft“, „Pulp Fiction“, „Django Unchained“ und „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“. May schrieb unter anderem die Drehbücher für Filmhits wie „Reds“ „Tootsie“, „The Birdcage“ und „Mit aller Macht“.