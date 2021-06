Land baut auf sechs Verkehrsachsen im Waldviertel

Um die Waidhofner besser an St. Pölten anzubinden, wird auch bereits an der Umfahrung Großglobnitz gearbeitet. Ein dreispuriger Ausbau in Rastenfeld-Rastenberg sowie Sicherheitsmaßnahmen bei der Tankstelle Gneixendorf Nord werden folgen. Ebenso wird mit Spurzulegungen bei Karlstift Nord und Süd sowie Brennerhof West die Achse nach Oberösterreich bis 2024 gestärkt.