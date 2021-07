So machen Sie Eis am Stiel ganz leicht selbst

Eis am Stiel ist jeder gerne! Viele beliebte Sorten kann man auch ganz leicht zu Hause nachmachen. Dafür braucht man lediglich Eisförmchen, Früchte, Wasser und gute Ideen. Denn die Rezeptur der Eissorten kann man ganz individuell bestimmen: Wer lieber Fruchteis isst, kann die Förmchen mit einem Fruchtmix füllen. Wer mehr auf Milcheis steht, mixt Joghurt oder Obers mit Früchten und gibt die Mischung so in die Förmchen und anschließend ins Gefrierfach. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt! Es gibt sogar einige Rezepte (nicht fürt Kinder - wohlgemerkt), da wird Prosecco auf einmal zur erfrischenden Abkühlung!