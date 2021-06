Südburgenländische Band „Doppeldecker“ unterwegs

Pro Station drei Lieder

Am jeweiligen Tourstopp wird - vermutlich am Hauptplatz - Aufstellung genommen. „Wir spielen überall drei Lieder. Und wir haben für jede Gemeinde, in der wir spielen, ein eigenes Lied komponiert, das dort dann sozusagen Weltpremiere hat“, erklärt Milan Nemling. In Badersdorf wird es zum Beispiel ein Song über die bekannte Mehlspeisenbäckerin Aloisia sein.