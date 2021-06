Berger: „Red Bull ist in der Aufwärtsspirale!“

Jetzt gastiert die Formel 1 zweimal hintereinander in der Steiermark. Kann dieses „Doppel“ vielleicht schon so etwas wie ein Matchball für Red Bull werden?

Die Strecke sollte ihnen liegen, aber ein Heimspiel erzeugt auch einen gewissen Erfolgsdruck. Generell kann man das nie vorhersagen. In diesem Geschäft kann sich alles so schnell drehen. Ich sehe die beiden Teams im Moment auf Augenhöhe, wobei, wie man ja am Punktestand sieht, Red Bull ganz leicht die Nase vorne hat.