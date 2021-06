Foda, der Stratege: Alte Verwandten warten auf ihn

Im Geburtsort des Vaters, in Vittorio Veneto, ist man sehr stolz auf Foda

„Wir haben alle seine drei Matches gesehen bisher, wir sind stolz auf ihn, werden trotzdem zu Italien halten“, sagten die dortigen Einwohner der lokalen Zeitung gegenüber. Die Schwester von seinem 1998 verstorbenen Vater Enrico, Loredana, meinte, sie wird am Samstag zu Österreich halten. Neben ihr wohnen noch zwei Geschwistern des Vaters in Vittorio Veneto.