Schlepper warf zehn Migranten aus Kleinbus

Ein 47-jähriger Rumäne wird beschuldigt, am Dienstag insgesamt zehn Personen aus Afghanistan, Syrien und dem Iran in einem Kleinbus nach Österreich geschleppt zu haben. Diese Personen ließ er dann gegen 19.10 Uhr im Gemeindegebiet von Eggerding aus unbekannten Gründen aus seinem Fahrzeug aussteigen, was von einem Anrainer beobachtet wurde.