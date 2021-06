Hilton: „Nicht mehr an Milliarden interessiert“

Paris Hilton ist heute nach eigenen Worten mehr an Familie als an Karriere interessiert. „Bei allem, was ich durchgemacht habe, habe ich Geld immer als gleichbedeutend mit Freiheit und Unabhängigkeit gesehen“, sagte sie im Podcast „Just for Variety“. „Jetzt, da ich in meinem persönlichen Leben so unglaublich glücklich und verliebt bin, bin ich nicht mehr so interessiert an den Milliarden. Ich bin mehr an Babys interessiert.“