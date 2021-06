Aggressiver verletzte bei Festnahme drei Beamte

Konnte sich an nichts erinnern

Anschließend sprang er einem zweiten Beamten in den Rücken, umklammerte diesen und fügte ihm mehrere tiefe Kratz- und Schürfwunden im Halsbereich, sowie eine Knieverletzung zu. Daraufhin machten die Polizisten vom Pfefferabwehrspray Gebrauch, der auch Wirkung zeigte und den jungen Mann zu Boden gehen ließ. Beim Versuch ihn zu fixieren trat und schlug er derart wild um sich, dass er eine weitere Beamtin verletzte. Er wurde festgenommen und gab bei seiner Befragung an, sich an nichts erinnern zu können. Der Mann wird angezeigt.