Ab Juli: Soll Nachtgastronomie wirklich öffnen?

„Alles was Spaß macht“, kann ab dem 1. Juli wieder stattfinden, erklärte Kanzler Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz. Möglich macht das die gute Entwicklung der Infektionszahlen im Land sowie der zunehmende Fortschritt der Impfkampagne. Mit Anfang Juli werden fast alle Einschränkungen, die es noch gab - etwa bei Großveranstaltungen, Geburtstagsfesten etc. -, fallen. Wie notwendig sind diese Schritte in Richtung Normalität und wie gefährlich können sie sein, was das weitere Infektionsgeschehen betrifft? Darüber diskutiert Katia Wagner unter anderem mit Diskothekenbetreiber Joachim Natschläger und Virologe Christoph Steininger.