De Boer: „In der 1. Hälfte waren wir schlampig!“

Igor Angelovski (Nordmazedonien-Teamchef): „Das ist meine letzte Pressekonferenz in meiner Funktion als Teamchef, weil mein Vertrag am 31. Juli endet. Es war mir eine Ehre, bei der EM für das Team verantwortlich gewesen zu sein. Wir wollten besser abschneiden, aber niemand sollte enttäuscht sein, weil es unser Debüt auf der großen Bühne war. Alles, was ich tun kann, ist, den Spielern Danke zu sagen für ihren Einsatz. Diese Mannschaft hat Geschichte geschrieben mit der Qualifikation für die EM. Wir müssen auch Goran Pandev danken für alles, was er für den nordmazedonischen Fußball geleistet hat. Es war ein Privileg, fünfeinhalb Jahre mit einem Spieler zusammenzuarbeiten, der das Team unglaublich gut geführt und die Latte für die nächsten Generationen hoch gelegt hat.“