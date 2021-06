Sanis und Ärztin wurden auf A7 zu Unfallzeugen

In Wrack eingeklemmt

Nachkommende Augenzeugen, darunter zwei Notfallsanitäter und eine pensionierte Ärztin, stoppten sofort ihre Wagen und eilten dem Unfallopfer zur Hilfe. Trotz der eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen und dem Einsatz der Rettungskräfte kam für den 58-Jährigen jede Hilfe zu spät. Der Lenker war in dem Wrack eingeklemmt und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.