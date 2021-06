Neues Action-RPG „Scarlet Nexus“ im Launch-Trailer

Bandai Namco stimmt mit einem Launch-Trailer auf die Veröffentlichung des Action-Rollenspiels „Scarlet Nexus“ am 25. Juni ein. In dem Anime-inspirierten Spiel kämpft der Spieler in einer Stadt der Zukunft als Teil speziell ausgebildeter Psychokinese-Streitkräfte gegen Mutanten, die es auf die Zivilbevölkerung abgesehen haben. Mit normalen und Psycho-Angriffen lassen sich - siehe Video - spektakuläre Kombos aneinander reihen. „Scarlet Nexus“ erscheint für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen.