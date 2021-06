Echter Einsatz während einer Übung der Bergretter

Einem glücklichen Umstand dürfte es ein Mühlviertler zu verdanken haben, dass er noch am Leben ist. Der 52-Jährige hatte am Samstag bei einer Wanderung in Spital am Pyhrn in Oberösterreich auf 1000 Metern Seehöhe einen schweren Herzinfarkt erlitten. Nicht weit davon entfernt hielten Bergretter eine Übung ab. Eine Gruppe stieg sofort mit einem Defibrillator zu dem Mann ab und konnte ihn reanimieren.