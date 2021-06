Truck fährt bei US-Pride-Parade Teilnehmer tot

Kongressabgeordnete fuhr in Wagen bei Parade mit

Hautnah Zeugin wurde die Kongressabgeordnete Debbie Wasserman Schulz, die in einem Wagen bei der Parade mitfuhr. Sie twitterte noch in der Nacht, dass sie erschüttert sei, dass ein Mensch sein Leben verlor und ein zweiter so schwer verletzt wurde. Sie selbst und ihr Team seien in Sicherheit.