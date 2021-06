Ein Event wie in alten Zeiten

Alles zusammen bedeutet das einen noch einen Haufen Arbeit. Normalerweise erledigt das 26-köpfige Team die Aufgaben über das ganze Jahr verteilt, jetzt aber muss alles in knapp zwei Monaten passieren. „Unser größtes Problem sind wahrscheinlich die freiwilligen Helfer - rund 280 brauchen wir. Die so kurzfristig und mitten in der Urlaubszeit zu finden, ist nicht einfach.“ Dennoch ist der 27-jährige Obmann des VC Wolfurt zuversichtlich, denn die organisatorischen Eckpfeiler sind schon gesetzt. Sportlich könnte es die eine oder andere Überraschung im Starterfeld geben. Lokalmatador Jakob Reiter ist fix mit dabei. „Eventuell nützen noch mehr Top-Teams die Chance für einen letzten Test in Wolfurt, denn die Woche darauf startet die EM in Wien“, macht Vonach Lust auf die Trophy.