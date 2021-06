Bereit für etwas ganz Großes

Stilistisch ist Wolfgang schwer einzuordnen. Hörbar beeinflusst von Folk-Rock und Country klingen selbst Cover-Versionen (Lieblingssong: „Suspicious Mind“ von Elvis Presley) wie eigene Stücke, er bewegt sich dank seiner Texte oft in Richtung Liedermacher, hat aber auch vor Schlagerähnlichem keine Scheu. „Ich spiele nur das, was mir gefällt, unabhängig vom Genre; ehrlich muss es sein - also Hände und Ohren weg von Playbacks - und die Eigenkompositionen sind fast alle in Deutsch. Schließlich ist das die Sprache, in der ich denke und träume“, so der Unplugged-Fan.