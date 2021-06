Ski-Boss Schmidhofer: „Habe einen langen Atem“

Die imposante Ära Peter Schröcksnadels an der Spitze des Österreichischen Skiverbandes ging am Samstag bei der 85. ÖSV-Länderkonferenz in Villach nach 31 Jahren offiziell zu Ende. Der Marschbefehl, Österreichs erfolgreichsten Sportverband in die Zukunft zu führen, ereilte somit Karl Schmidhofer, den früheren Landesboss der Steiermark. Dies erfolgte nach einstimmigem Votum und ohne Enthaltungen. Der Steirer Schmidhofer steht als 22. ÖSV-Präsident nun 1100 Vereinen und 130.000 Mitgliedern vor. Was sich der Scheiflinger und Onkel von Super-G-Weltmeisterin Nici Schmidhofer alles vorgenommen hat und was Ex-Speed-Queen Renate Götschl dem neuen ÖSV-Boss rät.