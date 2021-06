„So können wir in der Pflege nicht weitermachen!“

„Unsere Pflegekräfte in den Krankenhäusern, den Altenheimen und in der mobilen Pflege leisten nicht nur in der Pandemie, sondern auch schon davor Unvorstellbares. Dafür bekommen sie Applaus und nette Worte in Sonntagsreden. Das reicht nicht“, ist Dornauer überzeugt. Er bringt die Forderungen der neuen SPÖ Tirol in einer einfachen Formel auf den Punkt: Er will ein Triple A-Rating für Tirols Pflege! Genauer heißt das: Arbeitszeit verkürzen, Antrittsalter zur Pension senken und die Ausbildung massiv aufwerten.