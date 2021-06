Wiener Caritas führt nun auch Impfpflicht ein

Bereits bekannt ist die Impfpflicht für neue Ärzte, Pfleger und Reinigungskräfte in Sozialeinrichtungen in Wien sowie in den Ordensspitälern. Ab dem Wintersemester 2021/22 verlangt mit dem Campus Wien nun auch die erste Fachhochschule eine Covid-19-Schutzimpfung für die Studienrichtung Gesundheits- und Krankenpflege. Begründet wird dieser Schritt mit den notwendigen Praktika in Spitälern.