Nicht die 27! Erbt Alaba Nummer von Real-Legende?

Somit könnte Alaba eine richtig große Ehre zuteilwerden. Weil Sergio Ramos die „Königlichen“ nach 16 Jahren verlassen wird, könnte der Österreicher ausgerechnet die Nummer 4 der Vereinsikone erben. Doch das ist alles noch Zukunftsmusik, Alabas Konzentration gilt voll und ganz dem EURO-„Finalspiel“ in der Gruppe C gegen die Ukraine am Montag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). An diesem Tag will er mit seinen Landsleuten und der Nummer 8 am Rücken Geschichte schreiben ...