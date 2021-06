Blau Weiß Linz verliert Schubert an FC St. Gallen!

Schubert hatte in der vergangenen Saison die Linzer als Torschützenkönig zum Meistertitel geführt. In 28 Spielen gelangen ihm 33 Tore und 11 Assists. Blau-Weiß verzichtete aus finanziellen Gründen auf einen Antrag auf die Bundesliga-Lizenz. St. Gallen spielt in der Schweizer Super League und wurde in der abgelaufenen Saison Siebenter. Trainer ist der Ex-Salzburg-Coach Peter Zeidler. Schubert unterschrieb laut Klub-Angaben bis Saisonende 2022/23 beim Verein.