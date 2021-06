Toter Mühlviertler lag vier Stunden in seinem Auto

Linzerin (65) erlag ihren schweren Verletzungen

Den Kampf um ihr Leben verlor am Mittwoch auch jene Radfahrerin (65), die - wie berichtet - am Montag in der Dauphinestraße in Linz von einem Lkw überrollt und mitgeschleift wurde. Ein 49-Jähriger aus Bad Leonfelden wollte bei Grün nach rechts in die Laskahofstraße einbiegen, als die Linzerin am Radweg entlang in die gleiche Richtung unterwegs war. Sie hatte ebenfalls grün. Laut Zeugen stieß die Frau im Bereich der 1. und 2. Achse gegen den Sattelschlepper. Jetzt erlag sie ihren schweren Verletzungen.