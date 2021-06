Lkw überfuhr und schleifte Radfahrerin (65) mit

Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 14. Juni 2021 um 11 Uhr mit einem Lkw, welcher ein Verputzsilo transportiere, in Linz auf der Dauphinestraße in Richtung stadtauswärts. An der ampelgeregelten Kreuzung mit der Laskahofstraße wollte er nach rechts in die Laskohofstraße einbiegen. Zuvor musste er jedoch bei Rotlicht an der Ampel anhalten. Als diese auf Grün umschaltete, fuhr er los und begann den Abbiegevorgang nach rechts.