Dauerbrenner Kurz mit neuem Sponsor

Alle Jahre wieder. Bereits zum 13. (!) Mal in Serie gehen heuer vom 27. Juni bis 3. Juli die Tennis-Staatsmeisterschaften auf der Anlage des TC Sport-Hotel Kurz in Oberpullendorf über die Bühne - und doch ist diesmal vieles anders: Nach zwölf Auflagen gibt es mit Energie Burgenland einen neuen Titelsponsor.



Das Preisgeld, ursprünglich einmal bei 15.000, wurde gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 25 Prozent auf 50.000 Euro angehoben.

Erstmals werden auch die Meisterschaften im Rollstuhltennis ausgetragen.



„Ein Blick in die Siegerlisten genügt, um die Attraktivität des Turniers zu unterstreichen: Stefan Koubek, Dominic Thiem, Andreas Haider-Maurer, Dennis Novak oder Sebastian Ofner haben im Burgenland den Titel geholt“, verweist Jürgen Melzer auf klingende Namen. Was den ÖTV-Sportdirektor, der schon in jungen Jahren in die ATP-Tour einstieg und daher erst im Vorjahr zu seiner Oberpullendorf-Premiere kam, am meisten imponierte: „Dass Veranstalter Günter Kurz ständig um Verbesserungen bemüht ist, sich nie einfach zufrieden gibt.“