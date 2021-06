Schule in Tschechien wegen Spinnenbiss geschlossen

Wegen einer Giftspinne musste eine Schule in Tschechien für mehrere Tage geschlossen worden. Ein Schüler sei auf dem WC von dem Spinnentier gebissen worden, teilte die Leiterin der Schule in Mlada Boleslav am Donnerstag mit. Dem Buben gehe es gut. Toxikologische Untersuchungen hatten nach Angaben der Stadtverwaltung ergeben, dass es sich um eine Vogelspinne gehandelt habe. Dieser Ansicht seien auch Spinnenexperten, hieß es.